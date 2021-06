Le Piante che vengono da lontano:

Questo fiore così pomposo e stravagante è il fiore della Poinciana gilliesii o uccello del paradiso, una pianta ornamentale esotica coltivata nei giardini e in vaso per la sua splendida e prolungata

fioritura, adatta anche per la coltivazione al mare per la sua tolleranza alla salsedine.

La pianta ha normalmente carattere di cespuglio che nei parchi diventa un albero che può raggiungere anche i due metri. Dagli apici dei rami, durante il periodo della fioritura spuntano bellissime infiorescenze a pannocchie formate da tanti fiori riuniti in grappoli.

Dai fiori, gradevolmente profumati, con corolla a cinque petali di colore giallo carico, spuntano lunghi stami di colore rosso vivo.

Fiorisce da maggio fino ai primi freddi autunnali.