Le ricette semplici e veloci spesso sono anche le più buone, proprio come la ricetta che voglio raccontarvi oggi: le Penne con gamberetti, cremosissime e squisite. Un piatto veramente speciale che vi farà fare una bella figura anche in un’occasione importante come le prossime feste. Corriamo allora in cucina e prepariamo insieme delle buonissime Penne con gamberetti

Penne con gamberetti

Ingredienti

360 g Penne Rigate

300 g Gamberetti (già sgusciati)

150 ml Passata di pomodoro

200 ml Panna da cucina

1 spicchio Aglio

q.b. Olio extravergine d’oliva

1 ciuffo Prezzemolo

q.b. Sale

1 pizzico Pepe

Preparazione

Potete utilizzare per preparare le Penne con gamberetti sia gamberetti freschi che gamberetti surgelati. Mettete in una larga padella uno spicchio d’aglio, 3 cucchiai di olio evo e i gamberetti. Lasciate soffriggere leggermente rigirandoli con un cucchiaio di legno, eliminate lo spicchio d’aglio e versate poi nella padella la passata di pomodoro, salate leggermente e lasciate cuocere a fiamma bassa per 5-6 minuti. Aggiungete nella padella anche la panna da cucina, mescolate bene e spegnete il fuoco. Fate cuocere le penne in abbondante acqua salata, scolatele al dente e tuffatele direttamente nella padella con il condimento. Mescolate per bene per un minuto a fiamma bassa e spolverizzate con il prezzemolo tritato e un pizzico di pepe, se lo gradite.

