le patate cotte sotto la cenere.

Le patate cotte sotto la cenere sono un ricordo di gente di campagna di una certa età….si cuocevano nei pomeriggi d’inverno,

quando si teneva acceso il camino per più ore e c’era a disposizione molta brace e molta cenere. Cuocere con le braci rimaste, è un metodo di cottura molto antico, una cottura per cui serve tempo e pazienza, almeno un paio d’ore:

La cenere, una volta cotte le patate, era difficile da togliere tutta, non c’erano i fogli di alluminio, una volta, per avvolgerle, ma non dava noia: forse perchè un vecchio detto recita che nella vita ogni uomo ne deve mangiare almeno una ” Quartarola” abbondante, prima di morire, perciò… !!!!

(Quartarola, antica misura :quarto di staio, circa 18 litri).