Le Passeggiate Domenicali . di Frazione in Frazione

Ogni domenica vi accompagneremo in un Borgo diverso e lontano dai riflettori attraverso antichi sentieri , mulattiere e strade secondarie alla riscoperta del piacere di muoversi nella natura lontano dallo stress e dall’assillo del tempo .

Ad ogni meta ci sarà ad attenderci un paese in festa ed una tavola imbandita in cui gusteremo i sapori unici della gastronomia tipica garfagnina.

Nell’edizione 2020 avremo due rilevanti novità :

– Adotteremo l’iniziativa ideata da Cai Garfagnana TREK & CLEAN dotando tutti gli iscritti di guanto e sacchetto che potranno essere utilizzati lungo il sentiero per portare via i segni dell’inciviltà che troppo spesso si incontrano anche nei boschi.

– In collaborazione con Farmacia Gaddi dal 1907 parleremo cammin facendo delle numerose erbe spontanee che hanno proprietà terapeutiche con approfondimenti tematici ogni domenica diversi.

La Farmacia farà anche un piccolo ma importante dono a tutti gli iscritti alle passeggiate .

RICORDIAMO L’OBBLIGATORIETA’ DELL’ISCRIZIONE A polisportivavismovendi@gmail.com (o su questa pagina) entro il VENERDI’ precedente la passeggiata domenicale.

QUESTE LE DATE

15 MARZO Palleroso – Cantiere Aperto

22 MARZO Rontano – Rontano e le sue Magie-

29 MARZO Antisciana – Antisciana in Musica

26 APRILE Cerretoli – Fra colori e Sapori-

17 MAGGIO Gragnanella – Pizzeggiando a Gragnanella

24 MAGGIO Croce di Stazzana – Croce di Stazzana in festa

31 MAGGIO Metello – La Muffrina dei bambini-