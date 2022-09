Le parole di mister Maria alla vigilia di Lucchese – Imolese

La Lucchese si prepara al debutto al Porta Elisa e lo farà domani, domenica 11 settembre alle 14.30, contro l’Imolese. questo il commento di mister Maraia alla vigilia del match.

“E’ stata – ha spiegato il tecnico rossonero – la classica settimana di campionato. Naturalmente abbiamo esaminato quello che non è andato bene domenica scorsa contro la Reggiana e cercato di preparare al meglio la partita di domani, soprattutto nell’ultima parte della settimana. Tutto sommato abbiamo avuto in parte anche una buona notizia sulle condizioni di Pirola, che per quello che poteva sembrare all’inizio, invece in un mese e poco più dovrebbe recuperare.Una settimana di lavoro molto intensa con atteggiamento giusto perché il nostro obiettivo è quello di vincere davanti al nostro pubblico e di riscattare la sconfitta di domenica. L’Imolese? Eì una squadra molto diversa rispetto allo scorso anno, molto giovane e anche loro costruita un pò in ritardo per diverse traversie societarie. Per quanto ci riguarda li affronteremo con grande rispetto, cercando di fare la nostra partita, perché ripeto vogliamo vincere la nostra prima gara in casa e conquistare i nostri primi tre punti”.