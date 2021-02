Le parole di mister Lopez  dopo la sconfitta con il  como

“Una sconfitta che ci lascia grande rammarico, perché arrivata al termine di una buona partita, in cui abbiamo tenuto bene il campo e creato anche alcune occasioni per vincere. Nel secondo tempo non abbiamo concesso praticamente niente al Como e con maggior decisione sulle opportunità che abbiamo avuto, avremmo potuto segnare per primi e portare a casa anche il risultato pieno. Purtroppo paghiamo invece la grave ingenuità che ha causato la punizione da cui è nato il gol, a meno di dieci minuti dal termine.

Da domani di nuovo al lavoro, perché mercoledì si gioca e sappiamo che la posta in palio per noi è altissima”.