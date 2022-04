Le parole di Guido Pagliuca alla vigilia di Gubbio Lucchese

“L’entusiasmo della città in questi giorni si sta facendo sentire ed è bellissimo. Tutto questo rende merito ad un gruppo di calciatori che sono stati meravigliosi sin dal primo giorno di lavoro. Il traguardo dei playoff in un girone difficile come il nostro è quello che la nostra gente si merita, quello che tutti i ragazzi si meritano e quello che tutto il mondo Lucchese merita. Ho visto la squadra allenarsi con grande ritmo, ricercando sincronia e divertimento in ogni allenamento. Ho visto negli occhi dei ragazzi il desiderio di far bene.