le Ortensie d’Autunno.

Le ortensie, piante sontuose che da fine estate ai primi geli ci regalano suggestive colorazioni verdi, rosa, cremisi e porpora che tingono i fiori e le foglie di molte varietà.

Per quanto le ortensie siano le acclamate regine dei giardini estivi, è in autunno che si fanno più fascinose, quando le loro infiorescenze, gonfie e tondeggianti, o leggere e delicate come merletti, acquistano una bellezza particolare.

Sono soprattutto tre specie — Hydrangea quercifolia, H. paniculata e H. serrata — e le loro numerose varietà, a possedere quest’anima autunnale, tutta da scoprire e imparare a usare in giardino come sul terrazzo.