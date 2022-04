Le Orchidee selvatiche del monte Piglione e merenda da Moreno a Campallorzo.

Domenica 1 maggio con Apuantrek

Escursione sulla montagna Pescaglina, il Piglione uno degli ultimi baluardi delle Apuane meridionali, molto panoramico per osservare la corona delle vette Apuane e degli Appennini. In molte zone Apuane sono presenti alte concentrazioni di orchidee spontanee ma una su tutte spicca sulle altre, infatti durante la primavera i pascoli del Piglione regalano ricchissime fioriture di orchidee selvatiche gialle, viola e rosse, oltre che alle primule e narcisi.

La doppia vetta del Piglione è raggiungibile attraverso vecchi sentieri dei pastori che solcavano in lungo e in largo i suoi pendii erbosi. Assieme al suo gemello Prana, sono le sentinelle che dai Liguri Apuani alla seconda guerra mondiale permettevano di controllare la piana di Lucca. Nel primo pomeriggio andremo a trovare il nostro amico Moreno nella sua azienda agricola a Campallorzo per una deliziosa merenda. A breve l’evento sulla pagina fb di Apuantrek.