Le opere di Vincenzo Marsiglia in mostra a Seravezza nello Spazio Cappella Marchi dal 5 al 27 agosto 2023

Arte Contemporanea.

Il giorno 5 agosto alle ore 19 allo lo Spazio Cappella Marchi – chiesa della Madonna del Carmine a Seravezza

(Lu) ci sarà l’opening della mostra “Alchimia di Luce” di Vincenzo Marsiglia a cura di Lorenzo Belli con la

collaborazione di Beatrice Audrito. Si traLa del terzo appuntamento della stagione arMsMca 2023 allo Spazio

Cappella Marchi, gesMto da Alkedo aps, che si contraddisMngue per il dialogo tra ambientazione classica e

nuovi linguaggi dell’arte contemporanea. Vincenzo Marsiglia ha ideando appositamente per questa

esposizione una struLura luminosa cosMtuita da un unico neon blu, realizzato in vetro soffiato di Murano, a

forma di stella a quaLro punte che si posiziona all’interno dell’architeLura della chiesa.

Vincenzo Marsiglia è un autore poliedrico: parte dall’unitarietà sMlisMca di un simbolo grafico semplice, quasi

primiMvo, che viene declinato per mezzo di tecniche sempre diverse, divenendo quasi un pretesto iconico per

sperimentare il circostante e tuLe le sue possibilità. A guidare la sua ricerca è la conMnua formulazione della

stella a quaLro punte, che si definisce come misura di tuLe le cose, riprodoLa su superfici o, come in questo

caso, collocata sospesa nello spazio. Le opere di Marsiglia offrono la possibilità di isolare, per così dire, la luce

nell’aria così da percepirne la profondità, terza dimensione nello spazio. La luce incide sull’ambiente come

segno del presente, così l’opera Prospect dialoga con le tracce dinamiche della chiesa e gli effeY del tempo

su questa, sugli anMchi muri dell’architeLura barocca, a ricordare l’inevitabile tramonto. L’ambiente come

mezzo di ispirazione e valorizzazione dell’opera d’arte ripropone il problema della contestualizzazione

dell’arte: un luogo dove architeLura e luce possano fondersi e trasformarsi conMnuamente nel tempo,

adaLandosi al punto di vista dell’osservatore e al suo processo di cognizione.

La mostra, organizzata da Alkedo aps in collaborazione con Galleria Giovanni Bonelli, con il supporto della

Fondazione Terre Medicee e con il patrocinio del Comune di Seravezza.

Si può visitare ad ingresso libero dal giovedì alla domenica in orario 18.00-22.00

Spazio Cappella Marchi presso Chiesa della Madonna del Carmine

via G. Lombardi 38, Seravezza (Lu).

Info e contaA: www.vincenzomarsiflia.it – info@vincenzomarsiglia.it

Galleria Giovanni Bonelli: Piazza Duomo 1, Pietrasanta | tel. 347 1574479

pietrasanta@galleriagiovannibonelli.it | www.galleriagiovannibonelli.com

Vincenzo Marsiglia (Belvedere MariAmo, Cosenza, 1972)

