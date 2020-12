Le opere di Pau continuano a stupire: 3 già sold out e le altre in via di esaurimento!

Le opere di Pau su Pauhaus.it continuano a stupire: a sole 3 settimane dalla prima uscita sono già 3 quelle sold out, con le altre in via di esaurimento. Un successo inaspettato che ha spinto Pau ad aggiungere una nuova opera, sempre in tiratura limitata, che già in molti aspettavano si rendesse disponibile. L’opera è Santa Suerte: uno straordinario esercizio di tecnica mista Linocut + Retouche con acrilico, markers, penna a sfera e timbri, che ritrae la Dea Bendata in uno stile moderno, una sorta di crossing tra pop, urban e street art. Si tratta di una creazione interamente realizzata dall’artista, dalla matrice fino al ritocco finale, passando per una stampa homemade. Ogni pezzo è quindi a tutti gli effetti un’opera unica. La Dea Bendata, una santa pagana che ho eletto addirittura a Regina come si usa, nell’iconografia cattolica, con certe Madonne. La Dea Fortuna diventa icona protettrice d’interi popoli flagellati dalla pandemia. Esorcismo e superstizione quindi, antichi e postmoderni al tempo stesso. Né Pop Art, né Urban Art. Oppure entrambe ma mediate attraverso un processo di stampa relativamente recente risalente ai primi del ‘900. BIPOLART! Sito Web: www.pauhaus.it Instagram: https://www.instagram.com/pau_scarabocchia/