LE OLIVE MARINATE

ricetta di mi mà cucinava così

hai voglia di olive marinate per un antipasto, facile e sbrigativo.



prendi delle olive in salamoia all’uso lucchese, scola il liquido, mettile in una ciotola assieme a aglio peperoncino, origano fresco o anche nepitella dai una bella mescolata e rimettile nel vasetto, aggiungi olio di Lucca fino a coprirle.



mantienile in luogo fresco e sentirai che bontà.



in Calabria hanno un’oliva simile alla nostra ma un pò più grossa, la schiacciano per togliere il nocciolo e mettono gli ingredienti che ho detto sopra.

sono deliziose…. perché non provare a snocciolarle ???

FONTE EZIO LUCCHESI