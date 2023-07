“Le notti dell’archeologia” fanno tappa a Pietrasanta

Anche il “Bruno Antonucci” di Pietrasanta marca la presenza nel circuito regionale di iniziative organizzate per “Le notti dell’Archeologia”, rassegna giunta alla 23° edizione che, per tutto il mese di luglio, vedrà protagonisti i musei e le aree archeologiche della Toscana con visite e conferenze tutti dedicati alla scoperta (o riscoperta) delle civiltà del passato.

Giovedì 13 luglio alle 21,30, la sala dell’Annunziata, all’interno del complesso di Sant’Agostino, ospiterà l’incontro “Arte rupestre del territorio apuano” con l’archeologa Anna Maria Tosatti, a lungo in servizio presso la Soprintendenza Archeologica. Come in un cammino a ritroso nei secoli, il pubblico ripercorrerà antichi sentieri e piste, tra la Valle del Frigido e il versante meridionale delle Alpi Apuane, incontrando “virtualmente” incisioni rupestri già conosciute (come segni cruciformi, figure antropomorfe e roncole) e altre sulle quali sono ancora in corso ricerche, in particolare su massi coppellati in Alta Versilia, probabili punti di vedetta e di controllo del territorio.

Al termine dell’incontro, con la guida del curatore archeologo Francesco Ghizzani Marcìa sarà possibile visitare il museo Archeologico Versiliese di Palazzo Moroni e l’esposizione “The Ego of Time”, un allestimento speciale dove le tracce del passato dialogano con l’arte contemporanea di Maicol Borghetti.

La partecipazione alla serata è gratuita, consigliata la prenotazione al numero 0584 795500 o all’indirizzo di posta elettronica istituti.culturali@comune. pietrasanta.lu.it.