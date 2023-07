Le note del Serchio delle Muse ai piedi delle Panie

Come molti sapranno grazie all’Unione Comuni Garfagnana e alla fondazione Cassa di Risparmio di Lucca il comune di Molazzana ha acquisito la dimora che fu l’ultima abitazione di Maraini; che la condivise insieme alla sua seconda moglie Mieko Namiki. Per questo l’associazione del Serchio delle Muse ha deciso di organizzare il secondo concerto stagionale proprio in questo luogo all’interno del nuovo “Parco Culturale le Alpi Apuane di Fosco Maraini”:

Fosco Bertoli – Andrea talani Sindaco

La giornata è stata un mixer di emozioni; la musica eseguita dal quintetto degli ottoni del maggio fiorentino con le voci di Alessandra Meozzi, Alessandro Fantoni e Bruno Caproni e poi l’emozione di vedere questa casa museo con i cimeli di Fosco Maraini e anche il suo studio: Feliciano Ravera