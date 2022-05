Le musiche di Puccini per la Santa Croce

LUCCA – Venerdì 6 maggio alle o 21,15 la bellissima Chiesa di Santa Maria Forisportam, nel centro storico di Lucca, ospiterà un concerto dedicato alla Festività della Santa Croce, festeggiata anche il 3 Maggio.

Un concerto che si può definire sicuramente… “Lucchese”, in quanto verranno eseguite musiche di Giacomo Puccini con peraltro una particolarità: non sono mai state eseguite a Lucca. Inoltre in programma anche uno “Stabat Mater” del compositore lucchese Silvano Pieruccini che dirigerà personalmente l’orchestra durante il concerto.

fonte noitv