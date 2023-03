Le Mura di Lucca protagoniste della tre giorni di Lucca Historiae Fest

L’evento, che si svolgerà dal 12 al 14 maggio, è stato presentato stamani (23 marzo) dal sindaco Mario Pardini e dal consigliere delegato Lorenzo Del Barga.

Le Mura, le casermette, i sotterranei e gli spalti diventeranno per tre giorni, dal 12 al 14 maggio, lo scenario di un’esperienza immersiva nella storia di Lucca.

Si chiama Lucca Historiae Fest e questa mattina (23 marzo), nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti, a presentare il nuovo evento c’erano il sindaco Mario Pardini insieme al consigliere incaricato alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga.

“Le Mura sono senza dubbio il monumento più amato dai lucchesi e dai visitatori, un vero e proprio simbolo della nostra città – ha dichiarato il sindaco Mario Pardini -. Porle al centro di un calendario di eventi di rievocazione storica, di didattica e divulgazione come quello dell’Historiae Fest è non solo un grande valore aggiunto, ma anche e soprattutto un ulteriore passo verso la valorizzazione e promozione di Lucca, per cui le Mura rappresentano al tempo stesso il passato, il presente ed il futuro”.

Cuore della manifestazione saranno appunto le Mura, dove ognuno degli 11 baluardi sarà dedicato a un preciso periodo storico, partendo dall’epoca pre-romana fino ad arrivare al Novecento. Ci saranno figuranti, allestimenti e ricostruzioni storiche e insieme l’utilizzo di strumenti multimediali, questo per consentire una piena fruizione da parte di un pubblico vasto, che possa andare dai bambini, agli anziani, dai giovani fino agli adulti.

“Lucca Historiae Fest nasce – spiega il consigliere incaricato Del Barga – perché crediamo profondamente nell’importanza di diffondere la conoscenza della storia della nostra città attraverso nuove modalità, che siano più coinvolgenti. Il concetto principale che ci ha guidati nell’organizzazione dell’evento, che vedrà ovviamente la preziosa collaborazione dei gruppi storici locali, è quello di considerare le Mura Urbane come una sorta di orologio del tempo, per cui la passeggiata che verrà compiuta da coloro che interverranno, sarà essa stessa un’esperienza di viaggio immersivo nella nostra storia. Questo festival nasce, adesso, come evento, ma guardando al futuro vorremmo andare a raccordare e coinvolgere tutte quelle realtà che a Lucca si occupano di storia e rievocazioni”.

Accanto ai baluardi, anche gli spalti delle Mura saranno animati da tornei cavallereschi, duelli, gare di balestra e altro ancora. I sotterranei del monumento ospiteranno invece uno spazio espositivo dove saranno presenti diverse case editrici nazionali che si occupano di storia. Nelle casermette verranno allestite esposizioni e mostre a tema: miniature, foto e illustrazioni storiche.