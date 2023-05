Le misure di sicurezza e viabilità del 106° Giro d;Italia 2023

Passa anche dalla provincia di Lucca il 106° Giro d’Italia che vede in questo territorio la

10° e la 11° tappa, rispettivamente Scandiano – Viareggio, Camaiore – Tortona, in

programma il 16 e 17 maggio.

La 10^ tappa partirà da Scandiano (RE) per poi interessare, nella provincia di Lucca, i

Comuni di Castiglione di Garfagnana, Villa Collemandina, Pieve Fosciana, Castelnuovo di

Garfagnana, Molazzana, Gallicano, Coreglia Antelminelli, Borgo a Mozzano, Lucca,

Capannori, Pescaglia, Massarosa, Camaiore, Viareggio.

L’11^ tappa parte da Camaiore per poi proseguire per Pietrasanta e Forte dei Marmi fino

all’uscita dalla provincia di Lucca, con arrivo a Tortona in provincia di Alessandria.

Per individuare le misure di ordine e sicurezza pubblica, sono state organizzate due

riunioni presiedute dal Prefetto Francesco Esposito, a cui hanno partecipato il Questore

Dario Sallustio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Arturo Sessa, il Comandante

della Compagnia Guardia di Finanza di Viareggio Matteo Giardi, il Comandante della

Sezione Polizia Stradale di Lucca Pietro Ciaramella, il Presidente della Provincia Luca

Menesini, i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio del Giro, con i rispettivi

Comandanti delle Polizie locali, il Comandante dei Vigili del Fuoco Calogero Daidone, i

referenti di Anas e 118 e di RCS Sport, organizzatrice dell’evento.

I dispositivi di sicurezza sono stati poi attentamente pianificati in sede di Tavolo Tecnico

presso la Questura di Lucca. Accurati servizi sono stati organizzati presso i caselli

autostradali e il bivio di Marlia anche allo scopo di alleggerire il transito veicolare verso la

Garfagnana. I Comuni interessati hanno programmato gli interventi necessari ad evitare

disagi alla circolazione e garantire il passaggio in sicurezza della corsa, prevedendo i

presidi di incroci e di intersezioni

Con provvedimenti della Prefettura di Lucca, adottati si richiesta di RCS al fine di garantire

lo svolgimento in sicurezza delle tappe è stata disposta la sospensione della circolazione

in ogni punto del tracciato di gara per due ore e trenta prima del passaggio della corsa

(considerando la media più veloce dei corridori del Giro) fino al passaggio dell’automezzo

“fine gara ciclistica”. I relativi itinerari, con l'indicazione dei tempi di percorrenza, sono

riportati nelle tabelle allegate ai provvedimenti prefettizi di sospensione pubblicati sul sito

istituzionale della Prefettura di Lucca al seguente link:

http://www.prefettura.it/lucca/contenuti/Anno_2023-15836272.htm

Secondo la cronotabella predisposta da RCS, l’ingresso in provincia di Lucca, per la 10^

tappa, è previsto alle ore 14,45 circa mentre l'arrivo a Viareggio, alle ore 17,00 circa.

Per favorire la massima diffusione delle informazioni, sono stati coinvolti anche il Dirigente

dell’Ufficio Scolastico Territoriale, i rappresentanti di Autolinee Toscana, della Camera di

Commercio e delle Associazioni di Categoria.

Al termine del confronto i Comuni interessati, di concerto con l’Ufficio Scolastico

Territoriale, hanno disposto la chiusura di alcune scuole.

Di seguito si riportano i provvedimenti di chiusura comunicati dai Comuni a questo Ufficio.

In particolare, nella Valle del Serchio, il prossimo 16 maggio saranno chiusi l’Istituto

Superiore di Barga, tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole private, di

Borgo a Mozzano, Pescaglia, Castiglione di Garfagnana, Gallicano, Pieve Fosciana,

Villa Collemandina. Il Comune di Molazzana ha disposto la chiusura dell’Istituto

Comprensivo di Gallicano, Plesso di Montaltissimo (scuola infanzia, scuola primaria).

Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana ha programmato la chiusura di:

 Istituto Comprensivo di Castelnuovo (scuole Infanzia, scuola Primaria e

Secondaria di I grado) oltre al Nido Comunale “La Nuvoletta” alle ore 12;

 Chiusura dell’ Isi Garfagnana per l’intera giornata.

Nella Piana, il Comune di Lucca ha predisposto la chiusura delle scuole e dei servizi

educativi della prima infanzia:

 Istituto Comprensivo Lucca 5 di Ponte a Moriano (tutte le sedi);

 Asilo Nido “Kiriku” località La Cappella;

 Asilo Nido “Gulliver” di Ponte a Moriano;

La sospensione delle attività didattiche delle scuole di seguito elencate.

 Istituto Comprensivo “Giacomo Puccini limitatamente alle sedi di:

– Scuola Secondaria di primo grado “C. Massei” di Mutigliano;

– Scuola Primaria “M. Civitali “di Monte San Quirico;

– Scuola Primaria “C. Sardi” di Vallebuia;

– Scuola Infanzia di Monte San Quirico;

– Scuola Infanzia di Mutigliano.

 Polo Tecnico Scientifico “Fermi-Giorgi” limitatamente alla sede dell’Istituto

professionale “G.Giorgi” di Saltocchio;

 Istituto di Istruzione Superiore “Carrara-Nottolini-Brancoli Busdraghi”

limitatamente alla sede dell’Istituto Agrario “Brancoli Busdraghi” di Mutigliano.

Ha inoltre disposto la chiusura anticipata delle lezioni alle ore 12 delle scuole e dei servizi

educativi prima infanzia di seguito elencati.

 Istituto Comprensivo Lucca 7 limitatamente alla Scuola Primaria di San

Alessio;

 Asilo Nido “Il Sole e la Luna” Monte San Quirico;

In Versilia il Comune di Camaiore ha disposto per la giornata di martedì 16 maggio la

sospensione anticipata delle attività didattica degli istituti pubblici privati e parificati della

scuola dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado compresi i nidi

d’infanzia comunali e privati presenti sul territorio comunale con i seguenti orari:

 Istituto Comprensivo 1° – Camaiore

– scuola secondaria di primo grado “E. Pistelli” alle ore 11:45;

– scuola primaria Tabarrani alle ore 13:00;

– scuola primaria Pieve alle 13:00;

– scuole dell’infanzia alle ore 12.30/13:00;

 Istituto G. Gaber – Lido di Camaiore

– scuola secondaria di primo grado “M. Rosi” alle ore 11:45;

– scuola primaria “G. Carducci” manterrà orario regolare, con uscita alle ore 12:30;

– scuola primaria Montalcini alle ore 12.30;

– scuole dell’infanzia “Cupisti” e Ferrarin alle ore 12.30/13.00;

 Istituto comprensivo 3° Capezzano Pianore

– scuola secondaria di primo grado “Rosso di San Secondo” alle ore 11:45;

– scuola primaria Frati alle ore 12:30;

– scuola primaria Vado alle ore 12:30;

– scuola primaria Gasparini alle ore 12.30;

– le scuole dell’infanzia “S. Lucia” “Girasole” e “P. Morelli” di Vado alle ore

12.30/13.00;

 Scuola dell’Infanzia Paritaria Privata “Patrono d’Italia” anticipata l’uscita dei

bambini alle ore 12.30/13:00;

 Istituto d'Istruzione Superiore Chini – Michelangelo uscirà alle ore 13.00;

 Nidi d'infanzia comunali e privati accreditati

– Scrigno Magico, Mafalda, Girotondo, Il Nido di Gigia e l'Alveare usciranno alle

ore 13.00 con erogazione del servizio mensa.

Il Comune di Massarosa ha disposto la sospensione anticipata delle attività didattiche

nelle scuole delle infanzie, primarie secondarie di primo grado, nidi d’infanzia comunali per

la giornata di martedì 16 maggio prevedendo soltanto l’apertura in orario antimeridiano.

Nel corso delle riunioni, alla presenza degli Amministratori locali, si è preso atto che il

passaggio del Giro d’Italia in provincia di Lucca – momento di festa, occasione di

promozione del territorio e di rilancio per il ciclismo – potrà comportare anche disagi.

Potranno esserci ripercussioni sul traffico veicolare nella fascia oraria che va dalle ore

12.00 alle ore 16.30 circa, in particolare nei tratti di strada di collegamento tra la

Garfagnana e la Piana di Lucca. Pertanto, nella giornata di martedì 16 maggio, si consiglia

di evitare di dirigersi verso la zona interessata, nella predetta fascia oraria.