Le minestre del freddo: ceci e maltagliati.

Una minestra sostanziosa, economica e facile, profumata al rosmarino, con maltagliati o pasta a piacere è un piatto corroborante per i giorni invernali.

Soffriggere in un filo d’olio un rametto di rosmarino, mezza cipolla e carotina finemente tritate. Unire due filetti di acciughe e farle sciogliere insieme alle verdure. Unire del concentrato di pomodoro se si vuole la minestra rossa, altrimenti, quando il tutto si sarà insaporito per bene, allungare con del brodo di verdura precedentemente preparato far cuocere per 10-15 minuti. Aggiungere i ceci lessati e scolati, regolare di sale e, alla ripresa del bollore, unire i maltagliati, mescolando bene.

Quando la pasta sarà cotta passare sulla minestra un giro d’olio e una spolverata di formaggio.