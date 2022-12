Le migliori feste di San Silvestro in discoteca tra Forte dei Marmi e Viareggio

Capodanno Versilia 2023

Il Capodanno Versilia si avvicina e le discoteche della costa sono pronte a ospitare migliaia di persone da tutta Italia e anche dall’estero per l’evento più atteso dell’Inverno. Per l’occasione DiscotecheVersilia.it – la Wikipedia del divertimento tra Forte dei Marmi e Viareggio – ha realizzato una guida completa agli appuntamenti previsti per la notte del 31 Dicembre.

Viale IV Novembre, 18 (Lungomare), Cinquale (MS)

Il Capodanno Versilia firmato Beach Club è ideale per chi desidera un evento che si sviluppa completamente dopocena. Per Capodanno, Beach Club aprirà alle 23.00 accogliendo chi desidera vivere e festeggiare la mezzanotte dentro all’unica discoteca della Versilia inserita nella prestigiosa lista dei WORLD FINEST CLUB. Per loro Beach Club ha creato una formula unica: ingresso con buffet di dolci, 1 coppetta di bollicine e 1 drink per il dopocena. Dalla mezzanotte si balla con Mirco Martini deejay e la voce di Davide Bertacchini fino all’alba.

Età minima: 18 anni

Prezzi Capodanno Beach Club

Tavoli Privè 100€ a testa (minimale 1.000€ spendibili in bottiglie da listino)

100€ a testa (minimale 1.000€ spendibili in bottiglie da listino) Tavoli pista 50€ a testa (minimale 500€ spendibili in bottiglie da listino)

50€ a testa (minimale 500€ spendibili in bottiglie da listino) Tavoli standard 50€ a testa (minimale 250€) FORMULA ESAURITA

Ingresso in prevendita dopo la mezzanotte 25€ a testa con 1 drink

25€ a testa con 1 drink Ingresso in prevendita dalle 23.00 15€ a testa con 1 coppetta di bollicine, buffet di dolci e 1 drink

Capodanno JustMe (già Ostras Beach)

Via Lungomare Roma, 123 Marina di Pietrasanta

Il Capodanno Versilia firmato JustMe è ideale per chi cerca un evento completo – cenone, festeggiamenti per la mezzanotte e discoteca – riservato a un pubblico adulto. Per l’occasione l’ultima nata tra le discoteche Versilia recupera l’impostazione Ostras Beach con selezione del pubblico anche per età e ingresso riservato agli over 25. La serata inizierà alle 20.15 con aperitivo di benvenuto, proseguirà con il cenone con musica dal vivo, a mezzanotte festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno e spettacolo pirotecnico sulla spiaggia, si continua con la discoteca fino all’alba.

Età minima: 25 anni

Prezzi Capodanno JustMe

Cena + tavolo dopocena (con 40€ a testa spendibili dopocena) 160€ a testa

(con 40€ a testa spendibili dopocena) 160€ a testa Cena + ingresso 120€ a testa

120€ a testa Tavolo prive o pista 100€ a testa (minimale 500€ spendibili in bottiglie da listino)

100€ a testa (minimale 500€ spendibili in bottiglie da listino) Tavolo standard 50€ a testa (minimale 250€ spendibili in bottiglie da listino)

50€ a testa (minimale 250€ spendibili in bottiglie da listino) Ingresso in prevendita 25€ con 1 drink

Capodanno Bussola Versilia (già Bussola di Focette)

Viale Roma, 44 Marina di Pietrasanta Lungomare

Il Capodanno Versilia firmato Bussola presenta una peculiarità che ne ha già fatto uno dei più gettonati quest’anno: la discoteca storica della Versilia sarà, infatti, divisa in due aree separate. Al piano inferiore cenone a buffet e a seguire discoteca per giovani e giovanissimi (anche minorenni), al piano superiore cenone servito e musica dal vivo per il pubblico più adulto. In questo modo, ognuno potrà vivere il Capodanno che sogna, circondato da persone della sua età. La serata inizierà alle 21 con l’accesso a entrambi i cenoni, doppi festeggiamenti per la mezzanotte, dopocena con musica destinata a incontrare il gusto del pubblico adulto al piano superiore e discoteca fino all’alba al piano inferiore.

Età minima: al piano inferiore 16 anni, piano superiore riservato al pubblico adulto e maturo

Prezzo Capodanno Bussola Versilia

Cena servita (al piano superiore) + tavolo (al piano inferiore, con 50 euro a testa spendibili al tavolo) 170€ a testa FORMULA ESAURITA

Cena servita con possibilità di restare al tavolo al piano superiore 120€ a testa FORMULA ESAURITA

Buffet + tavolo dopocena (con 50€ a testa spendibili dopocena) 110€ a testa

(con 50€ a testa spendibili dopocena) 110€ a testa Buffet + ingresso 70€ a testa

70€ a testa Tavolo prive 120€ a testa (minimo 600€ completamente spendibili in bottiglie da listino)

120€ a testa (minimo 600€ completamente spendibili in bottiglie da listino) Tavolo standard 70€ a testa (minimo 350€ completamente spendibili in bottiglie da listino)

70€ a testa (minimo 350€ completamente spendibili in bottiglie da listino) Ingresso in prevendita35€ a testa con 1 drink (acquistabile direttamente online)

Viale Europa 7, Darsena di Viareggio

Il Capodanno Versilia firmato Maki Maki è pensato per chi desidera trascorre il suo San Silvestro in zona Viareggio e vuol vivere un evento completo: dal cenone alla discoteca. Maki Maki è, infatti, l’unico locale della Darsena con regolari permessi per il ballo e questo ne farà la principale destinazione del Capodanno a Viareggio 2023. La serata inizia alle 21.00 con il cenone accompagnato dalla musica dal vivo, festeggiamenti per la mezzanotte e, a seguire, discoteca fino all’alba.

Età minima: 18 anni

Prezzi Capodanno Maki Maki

Cenone + tavolo x 2 200€ a testa (con 100€ a testa spendibili dopocena)

200€ a testa (con 100€ a testa spendibili dopocena) Cenone + tavolo x 4 (o più) 150€ a testa (con 50€ a testa spendibili dopocena)

150€ a testa (con 50€ a testa spendibili dopocena) Cenone + ingresso 100€ a testa

100€ a testa Tavolo dopocena con bottiglia 60€ a testa (minimo 240€)

60€ a testa (minimo 240€) Ingresso in prevendita30€ a testa con 1 drink

Capodanno Versilia verso il TUTTO ESAURITO

Visto che il pubblico si concentrerà su questi appuntamenti e che alcune formule sono già esaurite, il consiglio della piattaforma Discoteche Versilia è di prenotare quanto prima per assicurarsi il Capodanno, il locale e la formula prescelti.