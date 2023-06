Le “Metamorfosi” dello “Stagi” in mostra al San Leone

Cartone, terracotta e gesso. Pittura su legno, incisioni, studi grafici di bioedilizia e gioielleria. Sono le “Metamorfosi” dei ragazzi del liceo artistico “Stagio Stagi” di Pietrasanta, da venerdì (e fino al 25 giugno) raccontate nella sala del San Leone, in via Garibaldi.

La consueta mostra di fine anno scolastico che coinvolge tutti gli studenti, insieme ai docenti del Dipartimento Artistico, per questa annualità è stata dedicata al tema della trasformazione, del cambiamento, quello che sta vivendo anche il comparto-scuola in Italia e il liceo d’arte pietrasantino in particolare. “Speriamo di salutare al più presto l’inizio dei lavori al Don Lazzeri-Stagi – ha detto, rivolgendosi ai ragazzi, il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti – perché le opere che esponete qui, oggi, sono la dimostrazione più chiara di quanto valore e quanta passione ci siano in voi e, nello stesso tempo, di quanto non sia più prorogabile la necessità di un luogo migliore e più funzionale per coltivarli”.

“La metamorfosi, da studenti ad artisti affermati, è quella che ci auguriamo ogni giorno per ciascuno di voi – ha proseguito il dirigente scolastico del Don Lazzeri-Stagi, Germano Cipolletta – vi ringrazio per il vostro impegno e la passione, grazie al corpo docente e all’amministrazione comunale che ci coinvolge sempre, con un ruolo di partenariato attivo, in tanti progetti per la città, come il premio intitolato a Romano Cosci”.

E l’ultima, in ordine di tempo, di queste parnership si è concretizzata nel segno dello sport, come ha ricordato l’assessore delegato Andrea Cosci: “Due studenti del liceo artistico sono gli autori del disegno che, grazie alla disponibilità della Fonderia Artistica Mariani, si è trasformato nel trofeo con il quale abbiamo celebrato e andremo a celebrare i vincitori di due appuntamenti sportivi nazionali: il 5° trofeo di calcio “Città di Pietrasanta” riservato alla categoria Esordienti 1° anno, che si è svolto a fine aprile e la Finale “A” Bronzo degli Assoluti di atletica leggera per società, in programma questo fine settimana”.

Ad Allegra Profetti e Samuele Sabatino, l’assessore Cosci ha consegnato un attestato di riconoscenza da parte dell’amministrazione comunale. Ai ringraziamenti per i due studenti, con foto di rito, si sono uniti anche il presidente dell’Atletica Pietrasanta Versilia Matteo Mattei, il direttore tecnico della società Claudia Coslovich e Adolfo Agolini della Fonderia Mariani.

La mostra sarà aperta con ingresso libero e gratuito da giovedì a domenica, in orario 18-21; il sabato, invece, fino alle 23.