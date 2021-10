Le mele: regine dell’autunno.

Arrivate a perfetta maturazione, le mele ora possono essere raccolte, riposte in cassette e conservate in una cantina fresca a e umida. Con accurati controlli settimanali, potranno durare fino alla fine dell’inverno.

La mela è il frutto o, meglio, da un punto di vista botanico, è il “falso frutto”, che nasce dall’albero del melo, il Malus domestica, pianta appartenente alla famiglia delle Rosaceae e che conta oltre 7000 specie differenti in tutto il mondo, differenti per colore, sapore, consistenza e nutrienti