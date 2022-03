LE LIBERE DONNE DI MAGLIANO

in scena al teatro Jenco di Viareggio domenica 20 marzo alle 18

Le storie e gli intrecci di vita delle figure femminili narrate in uno dei romanzi più noti di Tobino rivivono raccontando le vicissitudini della loro vita, trascorsa proprio all’Ospedale Psichiatrico di Maggiano dove Tobino le ha potute osservare, curare ed incontrare come medico della sezione femminile per quasi quarant’anni.