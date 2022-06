 Le Lasagne alla siciliana

Per prima cosa dovrete preparare il ragù. I tempi di cottura sono molto lunghi, per un totale di circa 3/4 ore. Farete un soffritto di cipolla, sedano e carote. Non appena saranno appassite per bene tutte le verdure, vi aggiungerete il tritato e lo farete rosolare fino a quando non perderà tutti i succhi e cambierà colore. Avrete cura di schiacciarlo a dovere, così da avere dei pezzettini di carne molto piccoli, per un ragù raffinatissimo.

Aggiungerete la passata di pomodoro, dell’acqua e salerete, cuocendo a tutto a fiamma bassissima e mescolando spesso. Ad ogni intervallo di circa un’ora, quando il ragù si sarà asciugato, metterete man mano dell’acqua. Questo per 3 ore.

Nell’ultima ora invece vi unirete i pisellini surgelati primavera e quando il ragù si sarà nuovamente ristretto, vi verserete un bicchiere di latte e ultimerete, sempre a fiamma bassa e mescolando, così la cottura.

A questo punto lo farete riposare. Considerando i tempi lunghi, potreste anche prepararlo il giorno prima e conservarlo, una volta raffreddato, in frigorifero.

Vi munirete dunque di una teglia e inizierete e condire le vostre lasagne, possibilmente fresche. Potrete anche mischiare al ragù un po’ della besciamella scelta. Dunque strato dopo strato, su una base di ragù, metterete i vostri condimenti. Ragù, besciamella a ciuffetti, Grana o Parmigiano, fette di mozzarella. L’ultima sfoglia dovrà essere quella più condita, soprattutto se vorrete un pasticcio di lasagne morbido.

Infornerete dunque il tutto a 200 gradi per 20/25 minuti a seconda del tempo di cottura riportato nella confezione di lasagne.