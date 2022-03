Per preparare le Lasagne al forno, bisogna innanzitutto preparare il ragu’ alla bolognese, il classico ragù di carne. Potete anche prepararlo la sera prima, in modo da averlo a disposizione già pronto e dovrete poi solo scaldarlo, prima di utilizzarlo.

La besciamella vi consiglio di prepararla al momento in modo che risulti morbida e non troppo densa. Per questo motivo utilizzo tra gli ingredienti un po’ meno farina, proprio per averla vellutata e fluida, perfetta per le lasagne al forno. Non usate la besciamella pronta: ha un gusto completamente diverso rispetto quella fatta in casa ed è un peccato rovinare un piatto così buono della cucina italiana!

Per comporre le Lasagne al ragù alterno gli strati di sfoglia per lasagne, besciamella e ragù creando 5 strati in totale. Mia mamma, preferisce farla anche solo di 3 strati: in quel caso, potete utilizzare anche una pirofila leggermente più grande, ma ovviamente la lasagna risulterà più bassa!