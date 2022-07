LE LADIES DEL JAZZ NEL SECONDO APPUNTAMENTO DI SERRAFEST IN PROGRAMMA QUESTA SERA A SERAVEZZA

L’attesa serata si svolgerà in piazza Carducci con ingresso libero

SERAVEZZA – Secondo appuntamento con le serate musicali promosse nell’ambito di SerraFest, il calendario promosso da Comune e Fondazione Terre Medicee assieme alle Pro loco di Querceta e Seravezza. Appuntamento questa sera (venerdì 8 luglio) alle ore 21.30 in piazza Carducci a Seravezza con “Blue Skies” che porterà sul palcoscenico la voce di Anna Maria Castelli accompagnata dall’organo hammond di Valentina Bartoli e dalla batteria di Stefano Rapicavoli.

La serata, a ingresso libero, propone un viaggio negli anni ’30 e ’40, omaggiando Ella Fitzgerald, Anita O’Day, Sarah Vaughan, le ladies del Jazz.

La cantattrice Anna Maria Castelli è stata direttore artistico del Premio Musica Europa e Versilia Jazz Festival per 10 anni, ha esplorato territori musicali come il jazz, il tango (storica la sua lunga collaborazione con Luis Bacalov, Premio Oscar delle musiche del film Il Postino) la canzone francese ma, soprattutto, la canzone italiana delle scuole più rappresentative come quella genovese, senza tralasciare cantautori del calibro di Lucio Dalla, Pino Daniele e Domenico Modugno.

Un’artista che ha ricevuto grandi riconoscimenti come il Premio Portovenere Donna (fra le premiate Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, Dacia Maraini, Milena Gabanelli) ma soprattutto l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito, ricevuta dal Presidente Giorgio Napolitano, per meriti artistici.

Anna Maria Castelli sarà di nuovo protagonista del SerraFest il prossimo 2 agosto con la serata dal titolo “Cosa sono le nuvole”.

Per info si può contattare la Pro Loco, tel. 0584757325; email: info@prolocoseravezza.it.