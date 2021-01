LE INIZIATIVE DEL COMUNE DI CAPANNORI PER LA ‘GIORNATA DELLA MEMORIA’ E IL ‘GIORNO DEL RICORDO’

Una conferenza on line su i ‘Dottorini’ di Marlia ed Erno Erbstein’ e la presentazione del libro ‘Senza salutare nessuno, un ritorno in Istria’

L’amministrazione comunale celebra con alcune iniziative la ‘Giornata della Memoria’ che ricorre il 27 gennaio e il ‘Giorno del Ricordo’ che ricorre il 10 febbraio.

In occasione della Giornata della Memoria mercoledì 27 gennaio alle ore 15.30 è in programma una conferenza on line che sarà trasmessa in diretta sul Canale YouTube del Comune di Capannori intitolata ‘La giornata della Memoria attraverso i ‘Dottorini di Marlia’ ed Erno Erbstein’. L’evento sarà coordinato da Luciano Luciani e vedrà relatrici Ave Marchi e Lorena Lukacs.

Al centro dell’incontro ci saranno le storie di Erno Erbstein, calciatore e allenatore di calcio ungherese, che fu allenatore della Lucchese dal 1933 fino al 1938, e dei ‘Dottorini di Marlia che, arrivati dall’Ungheria, trovarono a Capannori felicità e gratificazioni professionali fino a quando non furono costretti a fuggire a causa delle leggi razziali. In programma anche un estratto del documentario ‘L’allenatore errante’ realizzato da Pier Dario Marzi ed Emmanuel Pesi.

Sempre il 27 gennaio, alle ore 10.30, sul profilo Facebook del Comune sarà possibile assistere al reading teatrale ‘La Tregua’ tratto dall’omonimo libro di Primo Levi con Marco Brinzi e musiche di Luca Giovacchini. L’evento è promosso in collaborazione con Liberation Route Italia, la Provincia e vari Comuni del territorio provinciale.

In occasione del ‘Giorno del Ricordo’, giovedì 11 febbraio alle ore 18.00 è inoltre in programma sul Canale YouTube del Comune la presentazione del libro di Silvia Dai Pra’ ‘Senza salutare nessuno, un ritorno in Istria’ alla quale sarà presente l’autrice, coordinata da Armando Sestani dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’età Contemporanea in provincia di Lucca (ISREC).

“E’ estremamente necessario mantenere viva la memoria sulla tragedia della Shoa e su quella delle Foibe per rendere omaggio alle innumerevoli vittime innocenti e per costruire un futuro di pace e speranza – afferma l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti-. Per questo abbiamo promosso alcune iniziative per tramandare la memoria, soprattutto alle nuove generazioni su queste tragiche pagine della nostra storia. Invito tutti a seguirle, affinché cresca nella comunità la conoscenza e la consapevolezza di quanto accaduto, affinché davvero non debba mai più ripetersi”

Per informazioni 0583 936427 – artemisia@comune.capannori.lu. it