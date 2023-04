Le iniziative a Lucca per la Festa della Liberazione

LUCCA – Una giornata densa di iniziative per celebrare il 25 aprile. Le manifestazioni in programma a Lucca per la giornata della Liberazione coinvolgeranno molte associazioni del territorio e sono state presentate nella sede della Cgil.

Si parte la mattina alle 8 con la visita al sentiero dei Martiri di Balbano e successivamente alle 10 la cerimonia istituzionale in Piazza XX Settembre, in centro storico a Lucca. Pranzo alle 13 in piazza San Francesco con la pastasciutta antifascista.

Nel pomeriggio, alle 15 appuntamento sotto il Loggiato di Palazzo Pretorio per il ricordo dei luoghi simbolo della Liberazione in città. Infine, alle 17, ritrovo alla Casa della Memoria e della Pace.

Le celebrazioni saranno l’occasione per ribadire il ruolo sempre attuale dell’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani.

Lunedì 24 aprile intanto Cgil, Anpi ed altre associazioni parteciperanno al consiglio comunale aperto sulla Festa della Liberazione, in programma a Palazzo Santini.

fonte noitv