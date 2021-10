Le giuggiole: frutti quasi dimenticati

Le giuggiole sono i frutti di un albero appartenente alla famiglia delle Ramnacee, chiamato “dattero cinese”, utilizzato anche come pianta ornamentale.

E’ una pianta proveniente dalla Siria o dall’Africa Settentrionale, esportata in Cina e in India per poi raggiungere l’Italia.



Un tempo non c’era casa di contadino che non avesse il suo bel Giuggiolo sul davanti della casa, a lato del portico, ben esposto al sole.