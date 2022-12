Le giovanili del Basketball Club Lucca trovano sotto l’albero di Natale ben sette vittorie e la conquista di un torneo.

Nell’ultima partita della prima fase del campionato under 19 gold, la Top Speed Lucca, allenata da Francesco Nalin e Pablo Meoni, espugna il sempre ostico parquet di Ghezzano (Pisa) 52-60, e chiude al primo posto nel girone D con 14 punti, frutto di sette vittorie ed una sola sconfitta. Si riscatta in casa anche l’under 19 silver del Basketball Club Lucca. Archiviata la sconfitta al PalaTerme, i ragazzi di coach Alessandro Ricci rispondono subito alla grande centrando una vittoria contro Shoemakers Basket: finisce 60-54 al palazzetto di San Concordio. Finisce invece 45-68 per CM Carrara la sfida casalinga alla palestra ‘Matteotti’ di Sant’Anna. Gli under 19 silver della Libertas, guidati da coach Lorenzo Losco, hanno dato battaglia – nonostante le pesanti assenze – contro un avversario di livello.

L’under 17 eccellenza, targata ‘Cavalletti e Bonturi’, conquista il primo quadrangolare “Memorial Massimo Colombi” al palasport Camaiore. Un’affermazione, per i ragazzi di coach Massimo Chiarello, che arriva dopo due vittorie: la prima (47-62), martedì 20 dicembre, contro Vela Basket, e la seconda (73-61), mercoledì 21, contro S.B. Diego Bologna La Spezia (che si era imposta 88-49 in semifinale contro C.M. Carrara). Tornano vittoriosi pure gli under 17 silver del Basketball Club Lucca dall’insidiosa trasferta sul campo del Vela Basket. Alla tensostruttura “Zappelli” di Viareggio finisce 49-54 per i biancorossi. Una partita molto tosta per i lucchesi di coach Filippo Tardelli.

Non poteva chiudersi in miglior modo il 2022 per l’under 15 silver di coach Damiano Sodini. I

biancorossi doppiano Sport Pisa I.E.S. al palazzetto di San Concordio: 66-33. Anche l’under 14 silver si fa il regalo di Natale più bello, vincendo 73-62 contro A.S.D. Juve Pontedera A, davanti al proprio pubblico, e chiudendo in bellezza il girone di andata.

Finisce, infine, 20-85 il recupero della sfida tra l’under 13 silver del Basketball Club Lucca e il Ludec 91 Ass. Sp. Dil. al palazzetto di San Concordio. I biancorossi chiudono così il girone di andata con tre vittorie e quattro sconfitte.