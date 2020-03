Le giornate a casa sembrano non finire mai…e allora ecco qualche esibizione degli artisti di casa nostra!

Stiamo attraversando un momento decisamente difficile, qualcosa che i nostri figli, tra qualche tempo, troveranno scritto sui libri di scuola, una situazione che ci mette seriamente alla prova, emotivamente e fisicamente, ma che, pur con il dolore che si porta dietro, ha restituito a tutti, in maniera forzata, quel tempo che ci lamentiamo sempre di non avere. Probabilmente non tornerà tutto come prima, qualcosa è cambiato ed è cambiato per sempre.

Adesso la tecnologia non è piu’ utilizzata per futili motivi, adesso serve, ed è l’unica finestra che ci è consentito aprire sul mondo, ci garantisce un briciolo di socialità in un momento in cui ci è stata interdetta per consentire il contenimento di questa pandemia.

E allora ecco le esibizioni che gli artisti versiliesi dedicano a tutti voi!

Avevamo iniziato con una canzone di Dino Mancino ma a lui si sono uniti anche altri colleghi per offrirci vere e proprie live performance, esilaranti sketch ma anche pièce teatrali, una di queste narra di donne assassine.

Per questo ringrazio CATERINA FERRI, DINO MANCINO e ANGELA SIMI!

Spero che possiate godervi questo minicyberspettacolo, le indicazioni sono sempre le stesse: basta un click sui link qui sotto, a tutti una buona visione!

https://youtu.be/CA-_pY4xAeM

https://youtu.be/GoAPNtQyZ-k

https://www.youtube.com/watch?v=Nl2Rh1p-U6k&feature=share