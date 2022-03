Le “Germinazioni” sbarcano a Mougins

Sono arrivate a Mougins le monumentali “Germinazioni” realizzate a Pietrasanta dal maestro Giuseppe Carta che, sabato 2 aprile, faranno da spettacolare cornice alla firma del patto di amicizia fra il sindaco della “Piccola Atene” della Versilia, Alberto Stefano Giovannetti, quello della cittadina francese, Richard Galy e quello di Lerici, Leonardo Paoletti, per ideare e organizzare iniziative artistiche e culturali condivise.

Le sculture sono state già in parte posizionate lungo le strade di Mougins e sabato, in occasione dell’inaugurazione della mostra che resterà in Costa Azzurra fino al 25 settembre, saranno accompagnate da coreografie interpretate dai danzatori del Dap.