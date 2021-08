LE FRITTELLE DI RISO

LE FRITTELLE DI RISO



ricetta tipica lucchese ma che si ritrova da molte parti in Toscana

Riso 500 g Latte 1/4 l Acqua 1/4 l Uova 3

Rum 1 bicchierinoZucchero 110 g Lievito per i dolci 1 bustina Scorza di 1 limone e 1 arancia grattugiate q.b.

Sale 1pizzico Farina 2 cucchiai Vaniglia 1 stecca Zucchero a velo q.b. Olio per friggere 1 l

Lessate il riso nell’acqua e latte, con la stecca di vaniglia che avrete inciso per liberare i semi, per una ventina di minuti: deve rimanere morbido. Eliminate la stecca e lasciatelo raffreddare

Trasferitelo in una ciotola ed incorporate gli altri ingredienti, escluso lo zucchero a velo.



Fatelo riposare per circa un’ora, dopodiché friggete il composto a cucchiaiate nell’olio bollente. Si otterranno delle crocchette sferiche, che saranno cotte quando presenteranno un bel colore marrone.



Scolatele su carta assorbente, lasciatele intiepidire, quindi spolveratele con lo zucchero a velo e servite.

NELLA RICETTA SI PARLA DI 1/4 DI LATTE E 1/4 DI ACQUA, CREDO CHE DOVEVA ESSERE SCRITTO 1 LITRO

Quindi tenete del liquido di riserva per una cottura più precisa

fonte ezio lucchesi