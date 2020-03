LE FRITTELLE DI RISO

antica ricetta tipica lucchese ma che si ritrova da molte parti in Toscana, di solito si usa solo latte ma può essere che per motivi legati alla povertà o alla mancanza di latte si sia aggiunta pari quantità di acqua, non lo sappiamo di preciso.

Riso 500 g Latte 1litro e un quarto Acqua 1 litro e un quarto Uova 3 Rum 1 bicchierino Zucchero 110 g Lievito per i dolci 1 bustina Sc orza di 1 limone e 1 arancia grattugiate q.b.

Sale 1pizzico Farina 2 cucchiai Vaniglia 1 stecca Zucchero a velo q.b. Olio per friggere 1 l

Lessate il riso nell’acqua e latte, con la stecca di vaniglia che avrete inciso per liberare i semi, per una ventina di minuti: deve rimanere morbido. Eliminate la stecca e lasciatelo raffreddare (un mio amico pasticcere lo lessa la sera e lo lavora il mattino seguente)

Trasferitelo in una ciotola ed incorporate gli altri ingredienti, escluso lo zucchero a velo.



Fatelo riposare per circa un’ora, dopodiché friggete il composto a cucchiaiate nell’olio bollente. Si otterranno delle crocchette sferiche, che saranno cotte quando presenteranno un bel colore marrone.

Scolatele su carta assorbente, lasciatele intiepidire, quindi spolveratele con lo zucchero a velo e servite.

Se devo essere sincero molto meglio lo zucchero normale che lo zucchero a velo.

FONTE EZIO LUCCHESI