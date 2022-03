le Frittelle di cavolfiore

Ingredienti

Occorre

Un cavolfiore

300gr di farina

3uova

Sale pepe

Pecorino grattugiato

Una punta di lievito fresco

Mezzo bicchiere di acqua ghiacciata

Procedimento

Per prima cosa

Pulire il cavolfiore tagliare in spicchi , cuocere in acqua con un pizzico di sale , togliere metà cottura ,colare

In una scodella battere le uova formaggio sale pepe , incorporare la farina un po alla volta sciogliere il pizzico di lievito in pochino di acqua tiepida , inserite nel composto dopodiché il cavolfiore mescolare per bene , far riposare 30minuti ,dopodiché aggiungere l’acqua ghiacciata

Pentola alta olio abbondante riscaldare , con un cucchiaio prendere la pastella e friggere , fuoco moderato

ricette gustose e semplici