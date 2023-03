Le fioriture di marzo: il Prunus cerasifera ‘Pissardii’

Le fioriture di marzo: il Prunus cerasifera ‘Pissardii’

Il pruno Pissardii è un albero molto diffuso in ogni ambiente italiano; è molto utilizzato in parchi e giardini per l’abbondante fioritura.

Fiorisce di un rosa luminoso da marzo ad aprile.