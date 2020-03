LE FETTINE SALVIA E AGLIO

Fatevi dare dal vostro macellaio delle fette di carne adatte ad una cottura abbastanza lunga, mettetele in una padella con olio e burro sopra delle fettine di aglio e salvia, salate e pepate subito contrariamente a quello che si fà di solito, accendete il fornello e a fuoco medio fate cuocere rigirandole a metà cottura.



Dapprima la carne può fare un pò di succhi ma va bene cosi, è una cottura diversa dal solito, un paio di minuti e siete pronti a portare in tavola.

Così facendo olio e burro non raggiungono alte temperature e non friggono e non si alterano.

Servite con purè, verdure in foglia saltate al burro o insalata.

