le famiglie bisognose che percepiscono i Buoni Spesa del Comune di Forte dei Marmi potranno fare acquisti alimentari nel discount di via Alpi Apuane a Querceta

Emergenza coronavirus: le famiglie bisognose che percepiscono i Buoni Spesa del Comune di Forte dei Marmi potranno fare acquisti alimentari nel discount di via Alpi Apuane a Querceta

I cittadini che usufruiscono dei buoni spesa rilasciati dal Comune di Forte dei Marmi potranno spenderli anche nel discount alimentare di via Alpi Apuane a Querceta. «Ho dato al collega Bruno Murzi piena apertura in tal senso dopodiché, insieme, abbiamo informato i rispettivi comandi di Polizia municipale e la Prefettura di Lucca», spiega il sindaco di Seravezza Riccardo Tarabella. «Ciò che è accaduto nei giorni scorsi, con la ben nota questione delle multe comminate dalla nostra polizia municipale, ha permesso di far emergere le reali necessità per alleggerire l’emergenza: che sul territorio intercomunale sia presente almeno una struttura dichiaratamente discount e che la stessa possa rappresentare un punto di riferimento per risolvere l’aspetto sociale dei cittadini di Forte de Marmi percettori dei Buoni Spesa, famiglie fragili alle quali non deve essere negata la possibilità di fare acquisti alimentari nel luogo per loro più conveniente. Ritengo che debba essere consentito a queste famiglie di recarsi per le spese nel negozio ubicato sul nostro territorio.

È una soluzione che giudico giusta e soddisfacente, con la quale diamo risposta a un problema urgente. Sono certo che i cittadini di Seravezza comprenderanno e approveranno questa scelta di ordine etico, anche se potrà influire sui livelli di congestionamento delle strutture di vendita presenti sul nostro territorio, già accessibili anche ai residenti di Stazzema e a quelli della popolosa area di Strettoia-Montiscendi-115 che ricadono sotto la giurisdizione del Comune di Pietrasanta. Confidiamo che la riapertura del supermercato di via Emilia attualmente chiuso a seguito di un incendio possa avvenire come ventilato intorno al 20 aprile».