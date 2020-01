LE ESCURSIONI DI LEGAMBIENTE VALDERA NEL 2020

Con l’augurio di BUON ANNO NUOVO , vi anticipiamo le date del PROGRAMMA ESCURSIONI 2020.

Presto aggiungeremo il programma di visite guidate nel Bientina e a Bosco Tanali.

Queste le escursioni previste: si svolgeranno perlopiù la domenica tranne quelle per cui è indicato il sabato

Ogni escursione sarà preceduta dalla scheda descrittiva, diffusa qualche giorno prima sia su questa pagina fb sia pe r email agli iscritti alla mailing list. Le escursioni sono gratuite per gli iscritti al circolo Legambiente Valdera o ad altri circoli dell’associazione con tessera 2020.

Per iscrivervi alla mailing list potete segnalare il vostro indirizzo email scrivendo a info@legambientevaldera.it