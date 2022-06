Le elezioni a Lucca sono divertenti … e imprevedibili non c’e’ che dire …

da un lato abbiamo storici esponenti del centro destra che voteranno il candidato della sinistra … come Fazzi, tra i piu’ odiati al tempo dalla sinistra per il quale conio’ il termine fazzismo, o la Donatella Buonriposi gia’ assessore con il sindaco Favilla ; dall’ altro due cognomi storici della sinistra che voteranno il candidato della destra, come Del Ghingaro, gia’ sindaco di Capannori e Viareggio con il centro sinistra, e Veronesi, gia’ candidato al consiglio regionale con il pd e candidato al consiglio comunale di Milano, nonche’ figlio dell’ex ministro del centro sinistra prof. Umberto Veronesi.

Un vero guazzabuglio o forse l’ammissione, e sarebbe l’ora, che queste definizioni sono obsolete e antistoriche … poi ci manca il fascismo, farinacci e gramsci, il terrorismo anni ’70 ecc … e siamo al completo!!! #servealtro

FRANCESCO POGGI