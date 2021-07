Le donne e il mare – uno sguardo al futuro della nautica fra storicità ed innovazione.

La Versiliana, in collaborazione con GoVersilia, presso lo Spazio incontri Agorà in Piazza 24 Maggio, angolo Via Versilia, a Tonfano Marina di Pietrasanta, offrirà gratuitamente agli spettatori, stasera 27 Luglio, dalle 21:30 alle 22:30, un incontro sul mondo della nautica dal titolo: Juppies – Le donne e il mare – uno sguardo al futuro della nautica fra storicità ed innovazione. Conduce Fabrizio Diola.

Parteciperanno a questa serata professioniste di grande esperienza: Katia Balducci, AD del gruppo Overmarine Effebi, Presidente di Navigo, Katia Corfini, Presidente GoVersilia, AM settore nautico, membro del comitato Future e Technology Wista International e Michela Fucile, AD Yacht Broker, Presidente Confartigianato Imprese Lucca, Vice presidente Confartigianato Toscana .

Un’interessante approfondimento incentrato sulla storia della nautica e la sua evoluzione, fino ai giorni nostri. Si parlerà della costruzione di barche e del loro design, della portualità e di come sia cambiata nel corso degli anni. Infine un accenno alla tecnologia, con particolare attenzione all’ambiente e ai progetti ecosostenibili. Sicuramente un appuntamento da non perdere, per neofiti e appassionati del settore.