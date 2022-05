LE DOMANDE PER I CONTRIBUTI DEL ‘PACCHETTO SCUOLA’ QUEST’ANNO SI PRESENTANO A SETTEMBRE

Quest’anno i cittadini interessati potranno presentare la domanda per i contributi del ‘Pacchetto scuola’ (anno scolastico 2022-2023) non come di consueto nel mese di maggio, bensì nel mese di settembre. I contributi sono finalizzati a sostenere concretamente le famiglie a reddito medio basso nell’acquisto dei libri scolastici e altro materiale didattico e nell’utilizzo dei servizi scolastici e saranno assegnati tramite bando.