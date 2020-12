Le dichiarazioni di mister Lopez al termine di livorno lucchese

“Una gran bella partita, giocata con grinta e attenzione dai ragazzi. Nel primo tempo ci siamo imposti, mettendo sotto una compagine molto ben attrezzata come il Livorno. Abbiamo pagato 15 minuti di scarsa lucidità ad inizio ripresa, in cui abbiamo subito il gol del pareggio. Siamo comunque stati bravi a reagire, non farci mettere sotto e nel finale abbiamo anche rischiato di vincere. Se l’arbitro avesse avuto più coraggio credo che ci fosse un rigore a nostro favore, per trattenuta su De Vito, in una delle mischie finali”.