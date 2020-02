LE COTOLETTE DI MELANZANE

ricetta di Gemma Franchi di Montaltissimo

Ingredienti per 6 persone: 2 melanzane di quelle tonde grosse siciliane – 3 uova – 2 cucchiai pecorino grattugiato – farina – pangrattato – olio per fritture – sale e pepe.

Lavare le melanzane,eliminare il picciolo e poi tagliarle a fette dello spessore di un cm circa in senso della larghezza (le fette dovranno essere preferibilmente tonde).

Cospargerle di sale grosso e metterle in un colapasta a perdere l’acqua di vegetazione.



Dopo una mezz’oretta sciacquarle e asciugarle con cura.

Passare le fette di melanzana prima nella farina e poi nell’uovo sbattuto con il sale e il pepe.

Alla fine passarle nel pangrattato misto al pecorino, poi nell’uovo, poi ancora nel pangrattato, oppure se volete nell’uovo poi nel pangrattato.

Friggere le fette in abbondante olio caldo e poi adagiarle su carta assorbente, per eliminare l’eccesso d’olio.

Servire ben calde.