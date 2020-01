Le cipolle dalla semina alla raccolta

Dalla cipolla dorata a quella bianca, passando per le celebri cipolle rosse di Tropea non mancano certo i tipi di cipolla da seminare. Esistono infatti diverse varietà di cipolla , caratterizzate da differenti colori ma anche e soprattutto da un diverso ciclo colturale e quindi periodi di coltivazione. Per questo abbiamo la possibilità di avere cipolle in orto praticamente tutto l’anno.

Le cipolle sono un ortaggio indispensabile in cucina: tantissime ricette e sughi non si potrebbero fare senza questa verdura. Per questo è un ortaggio che non può mancare in un orto che si rispetti, un’aiuola dedicata alla coltivazione delle cipolle è un must. Come pianta la cipolla (Allium cepa) fanno parte della famiglia delle liliacee , sono quindi parenti di aglio e asparagi , si tratta di una verdura da bulbo, che coltiviamo in ciclo annuale.

Clima e terreno adatti alla cipolla

Clima. Questa pianta delle liliacee resiste molto bene al freddo, tanto da poter esser piantata in autunno e passare l’inverno in campo. Quello che non ama sono le escursioni climatiche troppo forti. Predilige le aree soleggiate.

Preparazione del terreno. I terreni più adatti alla pianta di cipolla sono quelli arieggiati e poco compatti, con un ph tra 6 e 7, mentre trova difficoltà in suolo argilloso e asfittico. Teme sopra ogni cosa i ristagni idrici, fonte di marciumi e malattie. Visto che le cipolle richiedono un terreno sciolto è fondamentale attuare una buona lavorazione del terreno, da effettuarsi i mesi prima della semina, vangando. Non è essenziale una lavorazione in profondità, se il suolo è già drenante, ma è importante che la terra non resti compatta.

Concimazione

La cipolla è una pianta poco esigente in termini di sostanze nutritive e in particolare non ama i terreni concimati di recente e l’eccesso di sostanza nutritiva. Per questo è bene evitare concimazioni specifiche prima dell’impianto, meglio nutrire il suolo qualche mese prima della semina e senza esagerare. Un ottimo sistema in un orto misto è quello di inserire la cipolla all’interno di una rotazione colturale in seguito a un ortaggio esigente in termini di sostanza, come ad esempio zucca o zucchina, in questo modo la nostra liliacea si accontenterà della fertilità residua lasciata dall’ortaggio predecessore.

Come e quando seminare le cipolle

Piantare cipolle è un’operazione molto semplice, che si può eseguire in diversi periodi dell’anno, a seconda della varietà di cipolla scelta, e anche in diversi modi, partendo dal seme, dal bulbillo o mettendo la piantina.

I tre modi per seminare le cipolle

Esistono ben tre modi per piantare cipolle nell’orto: le cipolle infatti si possono seminare mettendo il seme a dimora direttamente nell’orto, seminando sempre da seme in semenzaio e poi trapiantando le piantine oppure impiantando i bulbilli nel terreno. Quest’ultima non è una semina vera e propria, non essendoci in gioco la semente. Se si semina in semenzaio le cipolle si trapiantano dopo circa 1 mese e mezzo o due, quando le piantine sono a 15 cm di altezza.

L’ideale è partire dalle sementi, mettendole direttamente nel terreno ed evitando il trapianto, che la pianta di cipolle non ama particolarmente. Il bulbillo è un metodo molto comodo e in genere è comunque più economico rispetto all’acquisto delle piantine in vivaio. Può essere una buona idea per chi non ha tempo o voglia di seguire una semina dall’inizio.

Sesto di impianto

Le cipolle si coltivano in file distanti 25-30 cm tra loro, lasciando circa 20 cm tra ogni pianta. In realtà questa misura è molto indicativa ed è riferita alle classiche cipolle da bulbo: se decidiamo di coltivare cipollotti, che vengono raccolti per le foglie, possiamo ridurre la misura fino a dimezzarla. Il sesto d’impianto varia anche a seconda della varietà, ad esempio le cipolline borettane che restano piccole si seminano molto vicine.

Tenere uno spazio tra le file regolare è importante per poter sarchiare con una zappa o un sarchiello, operazione utile anche ad arieggiare la terra, in particolare se il terreno tende a compattarsi. Quindi nell’effettuare semine e trapianti ricordiamoci sempre di tirare un filo o comunque fare solchi paralleli e dritti.

Varietà e periodo di semina

Le cipolle hanno diverse varietà con periodi di crescita differenti. Generalmente le cipolle rosse sono precoci, le bianche semi precoci e le cipolle dorate tardive, anche se poi con la selezione sono state create diverse eccezioni a queste regole. I periodi di semina sono diversi e vi sono varietà invernali e varietà primaverili, è importante non sbagliare perché si rischia che monti a fiore la pianta, rovinando il raccolto. Chi vuole approfondire il tema può leggere l’articolo sulla semina delle cipolle, che spiega meglio periodo, distanze e fase lunare adatta. In ogni caso ricordiamoci sempre di comprare una semente adatta al nostro clima e al periodo in cui vogliamo seminare.

Cipolle invernali. Ci sono varietà di cipolla, soprattutto impiegate per il consumo fresco, che vanno seminate a settembre e trapiantate a novembre, dopo l’inverno sviluppano il bulbo che potrà essere raccolto in aprile o maggio. Se si sceglie di piantare i bulbilli di cipolle invernali si può farlo a novembre. Generalmente la semina invernale si fa per cipolle dorate oppure cipolle bianche.

Cipolle estive. Le varietà estive si seminano a fine inverno (a febbraio in semenzaio, mentre tra marzo e aprile vengono trapiantate nell’orto), a febbraio o marzo per piantare i bulbilli. Vengono pronte in estate e generalmente si conservano più a lungo. Le cipolle estive possono essere di ogni colore: bianche, dorate o rosse.

Cipollotti. I cipollotti botanicamente sono sempre cipolle, coltivate per le foglie più che per il bulbo. Proprio come per la cipolla da bulbo si possono coltivare dall’autunno alla primavera (semina ottobre o novembre) oppure dalla primavera all’estate (semina tra marzo e aprile).

Quando seminare la cipolla rossa di Tropea. La varietà di cipolla rossa di Tropea è oggi tra le più richieste e apprezzate, sia per il suo sapore che per la digeribilità e quindi una delle sementi di cipolla più richieste. Si tratta di una classica cipolla estiva, da seminare quindi da febbraio in semenzaio o da marzo in campo.