LE CHIACCHIERE di carnevale.

Procedimento: su una spianatoia sistemare a fontana la farina e con le mani formare un foro al centro in cui unire lo zucchero, le uova, il burro, la grappa e il sale. Impastare a mano tutti gli ingredienti per ottenere un composto omogeneo e liscio. Lasciare riposare il panetto mezz’ora avvolto in pellicola.

Dopo mezz’ora passare l’impasto nella macchinetta per avere una sfoglia sottile e fare la forma che si desidera. Friggere le chiacchiere per dare una doratura dorata su entrambi i lati. Toglierlo dell’olio, passarli su carta assorbente e lasciarle raffreddare per spolverizzarli con zucchero a velo!