Le caprette di Monica in una puntata speciale ” I colori del Serchio”

VALLE DEL SERCHIO – Una puntata davvero speciale quella della rubrica “I colori del Serchio”, diretta da Abramo Rossi ed in onda tutte le settimane su Noi TV.

Rossi ci propone stavolta di scoprire “Le Caprette di Monica” l’ultima fatica del noto documentarista lucchese Roberto Giovannini. L’autore ci porterà alla scoperta di tutte le fasi della vita di un pastore e del suo gregge; in realtà qui si parla della storia della pastora Monica e del pastore Marcello e naturalmente delle loro capre. Giovannini, legato da un’amicizia con Abramo Rossi, ci racconta questo mondo regalando grandi emozioni e con la solita passione che lo ha portato in ogni angolo della terra, dove ha prodotto più di 70 documentari, affrontando temi antropologici, ma anche riti e tradizioni, spaziando dai pigmei ai riti voodoo. Un lavoro molto simile a quello che vedrete su Noi TV, l’autore l’ha già prodotto anche per la trasmissione Geo. Appuntamento dunque ai Colori del Serchio, sabato 14 novembre alle ore 21 e per tutta la settimana a venire con tante repliche.