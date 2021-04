Le Calle sontuose…

Il genere Zantedeschia, noto come Calla, comprende piante originarie delle paludi del sud Africa dove crescono spontanee soprattutto nelle zone comprese fra l’equatore e Capo di Buona Speranza. E’ una pianta molto coltivata e tra le bulbose più amate e conosciute dagli italiani, soprattutto per essere utilizzata come fiore reciso.