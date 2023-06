Le buone erbe: la Camomilla.

Le buone erbe: la Camomilla.

La Camomilla ( Matricaria chamomilla) é una delle erbe comuni di campagna più conosciute e apprezzate per le sue proprietà aromatiche.

Fiorisce da inizio primavera per tutta l’estate. I fiori rilasciano il caratteristico profumo aromatico. Presente in tutta l’Europa e in alcune zone dell’Asia. In Italia cresce in pianura ed in collina, non oltre i 1500 metri di altitudine. Si può trovare nei campi, nei giardini ma soprattutto per i greppi, lungo le strade e le carraie di campagna.

Oggi si trova un po’ meno di un tempo, quando cresceva in abbondanza e se ne raccoglievano cesti per poi farla essiccare.

Per riconoscere la camomilla comune da altre specie simili, bisogna fare attenzione ai petali dei capolini al termine della fioritura: devono essere rivolti verso il basso.

I fiori della camomilla, una volta ben seccati, vengono conservati in barattoli di vetro : niente a che fare con la camomilla in busta di oggi.