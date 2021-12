LE BUFALE SUL COVID.

I vaccinati si ammalano di più, sono responsabili per il moltiplicarsi delle varianti, si sono fatti modificare il Dna, gli hanno impiantato dei microchip diventando dei magneti.

Queste sono alcune bufale sui vaccini che fanno presa su molti connazionali.



Se non riuscite a spiegarvi il perché, pensate che dal rapporto del Censis 2021 su 100 italiani:

5,9 pensano che il #Covid non esista;

10 credono che l’uomo non sia mai sbarcato sulla luna;

19,9 sono convinti che il 5G sia un sistema per controllare le menti;

5,8 è convinto che la terra sia piatta.

Viva la libertà di pensiero, viva la fantasia.

E mentre vado a far colazione mi immagino che la terra sia a forma di un’enorme ciambella.

Buona giornata.

MARIO PUPPA