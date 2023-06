Le “Belle di un solo giorno”: gli Hemerocallis.

I giardinieri sono alla continua ricerca di piante che richiedono poca manutenzione, nessun trattamento chimico e minime innaffiature: gli Hemerocallis per questo sono perfetti.

Sono piante rizomatose con foglie a nastro che spariscono d’inverno e ricacciano in primavera.

Amano il pieno sole e, secondo la varietà, vanno dal giallo all’arancione scuro. Vengono chiamati ” Belle di un solo giorno “, perchè ogni corolla dura un giorno soltanto ma è sostituita, per molti giorni di seguito, da nuovi fiori….

Si adattano bene a qualsiasi terreno, sono resistenti alla siccità, non temono gli inverni perchè perdono le foglie e rispuntano ad ogni primavera. Ciò di cui hanno bisogno è di almeno 5-6 ore di sole pieno.

I fiori dell’Hemerocallis rassomigliano molto a quelli dei gigli ed hanno la particolarità di sbocciare la mattina e sfiorire la sera ma, in considerazione del fatto che sbocciano uno per volta, in pratica la pianta rimane in fiore per tutta l’estate.